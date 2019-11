Auto fuori controllo abbatte un semaforo in pieno centro

Lo schianto in piena notte, quella tra sabato e domenica scorsi. Prima contro un semaforo, poi pare contro un’auto. Il conducente della macchina non si sarebbe fermato dopo aver abbattuto l’impianto che regolamenta il traffico lungo via Mazzini, nel cuore di Breno.

Il semaforo ovviamente è stato completamente distrutto, spezzato in due. E non è la prima volta che capita lungo via Mazzini: due mesi fa un autobus aveva demolito l’impianto che si trova sull’altro lato della strada. L’autista si era poi autodenunciato.

Questa volta invece l’automobilista avrebbe fatto finta di nulla, ma ci sono dei testimoni: alcuni passanti che hanno assistito alla scena e hanno avvisato i carabinieri e il sindaco. Il responsabile dell’incidente dovrà rispondere di danneggiamento e risarcire l’amministrazione.