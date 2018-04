Schianto tra un'auto e una moto: ragazzo soccorso dall'eliambulanza

Pauroso schianto venerdì mattina a Breno, lungo via Leonardo Da Vinci: per cause ancora da ricostruire una moto e un'auto si sono scontrate all'altezza dello stabilimento dell'azienda Metalcam. Ad avere la peggio, come spesso accade in questi casi, il giovane che era alla guida della due ruote: sbalzato dalla sella, sarebbe rovinosamente caduto sull'asfalto.

Per lunghi attimi si è temuto il peggio: la centrale operativa della Soreu ha inviato sul posto due ambulanze in codice rosso e da Bergamo si è alzato in volo l'elisoccorso. L'allarme è rientrato dopo l'arrivo dei sanitari del 118: il motociclista avrebbe riportato fratture e lesioni agli arti inferiori, ma non avrebbe battuto la testa e non è in pericolo di vita.

La serietà delle fratture ha però reso necessario il volo in eliambulanza al Civile di Brescia, dove il biker - un 22enne del posto - è stato ricoverato in codice giallo. Illesa la donna al volante dell'auto: una 50enne della zona.

Tutto è accaduto attorno alle 7.30 di venerdì mattina: sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, una pattuglia della Polizia Stradale di Darfo, che ha raccolto i rilievi di rito e sta accertando la dinamica dello schianto.