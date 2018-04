Travolto da un'auto mentre attraversa sulle strisce: è gravissimo

È stato travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali, ora lotta per la vita in un letto del reparto di terapia intensiva della Poliambulanza di Brescia. Tutto è accaduto venerdì mattina: Lionello Marini, 94 anni, stava attraversando Viale Piave, a Brescia, insieme a un'amica quando è stato colpito in pieno da una macchina.

Stando a quanto ricostruito dalla Polizia Locale di Brescia l'auto che ha investito l'anziano si era regolarmente fermata prima delle strisce: sarebbe stata spinta in avanti da una seconda macchina che l'ha tamponata.

Le condizioni dell'anziano sono subito apparse molto critiche: dopo le prime cure in loco è stato trasportato d'urgenza alla Poliambulanza e ricoverato in terapia intensiva. A preoccupare i medici sono le diverse emorragie interne riscontrate: le condizioni di Lionello Marini sono molto critiche e la sua vita è appesa a un sottile filo di speranza.