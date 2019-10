Travolto da un'auto e scaraventato per metri sull'asfalto: è in gravi condizioni

Sono gravi le condizioni del pensionato di 92 anni di Bovezzo travolto giovedì mattina da una Fiat 500 guidata da un 56enne: l'anziano è stato scaraventato sull'asfalto mentre camminava sul ciglio della strada. Non è chiaro se in quel momento stesse cercando di attraversare: i rilievi sono al vaglio della Polizia Stradale.

Per strada una vistosa macchia di sangue, i segni inequivocabili della violenza dell'impatto. L'uomo era a terra, privo di sensi: si è ripreso quando sono arrivati i soccorsi, sul posto oltre all'automedica anche due ambulanze, della Croce Rossa e dei Volontari di Nave. Il 92enne è stato trasferito in Poliambulanza, in codice rosso: non sarebbe in pericolo di vita ma la prognosi è riservata.

E' stato ricoverato in ospedale, al Città di Brescia ma solo per accertamenti, anche il 56enne alla guida della Fiat 500. A quanto pare sarebbe stato proprio il conducente ad allertare il 112, nonostante il comprensibile shock di avere appena investito una persona. L'incidente poco prima delle 9.30 in Via Cesare Battisti.