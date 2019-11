Travolta da un'auto, sfonda il parabrezza e finisce sull'asfalto: è gravissima

Sono gravissime le condizioni dell'anziana investita lunedì pomeriggio a Bovezzo, in Via dei Prati, mentre stava attraversando la strada (non è chiaro se fosse sulle strisce pedonali). Non è stato facile identificare la donna, che non aveva documenti con sé: è stata travolta poco prima delle 18 da una Smart che non l'avrebbe vista fino all'ultimo, complice il buio e la pioggia, senza riuscire a frenare in tempo.

La donna è stata sbalzata sul parabrezza e poi sull'asfalto. Un impatto violentissimo: la vittima è rimasta a terra a lungo, prima di sensi. Rianimata sul posto dai soccorsi che si sono precipitati dopo la chiamata al 112: oltre all'automedica anche un'ambulanza dei volontari di Nave.

In meno di mezz'ora l'anziana era già al Civile, ricoverata in codice rosso. Come detto le sue condizioni sono gravi, i medici si sono riservati la prognosi. I rilievi dell'accaduto sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale. Illesa la persone che era alla guida della Smart.