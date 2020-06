Auto si schiantano nella notte, due ragazzi finiscono in ospedale

Incidente nella notte tra sabato e domenica a Bovezzo, lungo via Angelo Canossi. Verso le 0.45, due auto si sono contrate in prossimità dell'incrocio con via Giacomo Leopardi (zona scuole medie "Vivaldi").

Scattato l'allarme al 112, sul posto sono state inviate tre ambulanze. Ad avere la peggio sono stati due ragazzi di 20 anni, portati in codice giallo al Città di Brescia e all'ospedale Civile: serie le lesioni riportate nello schianto, ma le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione.



Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Stradale di Brescia, che indaga sulla dinamica del sinistro, ancora in fase d'accertamento.