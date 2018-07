La tragedia senza fine di mamma Piera: ha visto morire tre figli e un marito

Saranno celebrati giovedì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Borgosatollo i funerali di Roberto Pelosi, il 46enne che domenica mattina a Montirone ha perso il controllo del suo scooterone Dmax ed è caduto rovinosamente a terra, battendo la testa con violenza sull'asfalto nonostante il casco ben allacciato. Purtroppo non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo.

L'ennesima tragedia che colpisce la famiglia Pelosi, e la moglie Piera: la donna in quarant'anni ha dovuto sopportare quattro lutti, la morte del marito quando era ancora giovanissima e poi i tre figli maschi, il ragazzo più grande e poi i due fratelli gemelli.

Il marito di Piera (e padre di tre figli) morì nel 1978 per un infarto: stava lavorando nella sua proprietà al cantiere per costruire la nuova casa di famiglia. Si era sentito male già al bar, ma poi si era ripreso: venne trovato senza vita solo poche ore più tardi.

Nel 1992 il destino si è portato via il figlio maggiore, Giovanni Pelosi: aveva solo 27 anni quando si sentì male e morì all'improvviso. In paese se ne ricordano, così come ricordano con affetto anche Claudio, il fratello gemello di Roberto: morì nel 2002, in un incidente stradale. Stava tornando verso casa dopo aver passato una giornata sul lago di Garda.

In pochi attimi il terribile schianto con un furgone, che non gli ha lasciato scampo. Sono passati meno di 16 anni e la storia purtroppo ancora si ripete. Questa volta ad andarsene, e sempre sulla strada, è l'ultimo dei figli ancora in vita, Roberto. Per mamma Piera una tragedia immensa. Tutta la comunità si stringe al suo dolore, ancora una volta.