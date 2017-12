Auto passa col rosso, frontale all'incrocio: scooter vola sull’asfalto

Pauroso frontale all'incrocio: un'auto sarebbe passata con il semaforo rosso colpendo in pieno uno scooter. L'incidente nel pomeriggio di mercoledì, in pieno centro a Borgosatollo. Ad avere la peggio nello schianto frontale l'uomo che viaggiava sulla "due ruote": sbalzato dalla sella è rovinosamente caduto sull'asfalto.

Tutto è accaduto poco dopo le 16.15 all'incrocio tra via Santissima e via Di Vittorio. Negli istanti successivi all'incidente si è temuto il peggio e il 112 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari del 118: dopo le prime cure prestate sul posto, l'uomo alla guida della due ruote, un 65enne, è stato trasportato all'ospedale Poliambulanza per gli accertamenti del caso. Se la sarebbe cavata con lievi contusioni.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Stradale di Montichiari, sul posto per raccogliere i rilievi. Stando ad una prima ricostruzione l'auto, un Volkswagen Golf, non avrebbe rispettato la precedenza e sarebbe passata con il semaforo rosso, colpendo in pieno lo scooter che proveniva da via Di Vittorio.