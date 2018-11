Ciclista investita da un'auto: grave alla Poliambulanza

Grave incidente martedì pomeriggio intorno alle 17.30 in via Santissima, la strada che collega Montichiari a Borgosatollo, nei pressi di un negozio di floricoltura.

Una donna di 83 anni, in sella alla sua bicicletta, è stata investita da un'auto condotta da uomo di casa a Borgosatollo. Ad avere la peggio l'anziana: caduta a terra dopo l'urto, ha rimediato diverse contusioni e traumi. Cosciente ma in stato di shock, è stata immediatamente soccorsa e trasportata alla Poliambulanza di Brescia, dov'è stata ricoverata in codice rosso.

Le condizioni dell'anziana, residente in paese, sono critiche ma non si teme per la sua vita. Sul posto oltre ad un'ambulanza sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Montichiari, che hanno raccolto i rilievi di rito.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: la strada, che dalla Bretella della Fascia d’Oro conduce a Borgosatollo, è stata bloccata per consentire le operazioni di soccorso e lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia.