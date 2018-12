Bicicletta travolta all'incrocio, gravissima una donna

Era appena ripartita dallo stop quando un'auto che sopraggiungeva l'ha travolta facendola sbalzare dalla sella della bicicletta, scaraventandola sull'asfalto. Erano le 20:20 di ieri, venerdì 21 dicembre, quando una sessantaseienne di Borgosatollo è rimasta coinvolta in un grave incidente.

Lo scontro è avvenuto in corrispondenza di un incrocio lungo via Giuseppe Di Vittorio. A travolgere la donna un uomo alla guida di una Renault Clio Van. Nonostante il tentativo disperato di frenare, l'uomo non è riuscito ad evitare l'impatto con la bicicletta. Ai primi soccorritori avrebbe detto di essersi trovato davanti la donna all'improvviso.

Dei rilievi se n'è occupata la Polstrada di Iseo, mentre i soccorsi portavano, in codice rosso, in Poliambulanza la donna. La 66enne è stata ricoverata in coma, i medici non hanno sciolto la prognosi.