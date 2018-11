Si schiantano a folle velocità contro un palo: illesi, abbandonano l'auto

Viaggiava a folle velocità verso il centro del paese, quando ha perso il controllo della sua potente auto sportiva - una Opel Gt turbo 2.0 - che si è schiantata contro un pilone della luce, prima di effettuare un testacoda e terminare la sua corsa a ridosso della pensilina del bus.

Un impatto devastante che ha praticamente distrutto l'auto: l'uomo al volante e il passeggero sono usciti praticamente illesi dal tremendo schianto. Pochi secondi dopo l'incidente, hanno infatti lasciato l'abitacolo e se la sarebbero data a gambe prima dell'arrivo sul posto dei soccorsi, allertati da alcuni testimoni.

Tutto è accaduto venerdì sera, intorno alle 22.30, lungo in via IV Novembre a Borgosatollo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona e la polizia stradale per i rilievi.

Stando ai primi accertamenti, non risulterebbero denunce per il furto dell'auto. Gli agenti hanno cercato di mettersi in contatto con il proprietario (un giovane uomo residente in città) per capire se la macchina fosse stata rubata poco prima dello schianto e se l'avesse prestata a qualche amico. Verifiche e indagini sono tutt'ora in corso.

Non pochi i disagi per i residenti: nello schianto sono stati tranciati alcuni cavi dell'energia elettrica e alcune abitazioni della via sono rimaste al buio finché gli operai di e-distribuzione non hanno concluso, a tarda notte, le operazioni per riparare il guasto.