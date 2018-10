Fuori strada con l'auto, mamma e figlia intrappolate tra le lamiere

Davvero una mattina da incubo per mamma e figlia finite fuori strada domenica mattina (poco prima delle 9) a Borgosatollo, in Via Bettole: sono rimaste incastrate nella loro auto, girata su se stessa in una roggia sul ciglio della strada, e sotto la pioggia battente. A quanto pare è stata proprio la giovane madre, una donna di 42 anni, ad allertare per prima i soccorsi, anche se era già a testa in giù.

Solo un grande spavento, per fortuna: mamma e bimba di 9 anni sono state liberate dai Vigili del Fuoco, e poi ricoverate in ospedale in codice giallo (la bambina) e in codice verde (la madre) al Civile di Brescia, trasferite al nosocomio da due ambulanze della Croce Bianca. Sul posto anche l'automedica per i soccorsi.

Erano intrappolate a bordo della Volkswagen Golf su cui si stavano muovendo: a quanto sembra sono finite fuori strada a causa di una chiazza di gasolio in mezzo alla carreggiata, che ha provocato la folle carambola (e di certo la pioggia e l'asfalto bagnato non hanno aiutato). La dinamica del sinistro è comunque al vaglio della Polizia Stradale.

I pompieri le hanno fatte uscire dal baule, tirandole fuori dal mezzo non senza fatica: anche la vettura è stata recuperata con difficoltà, issata con una gru e poi rimessa in piedi e caricata sul carro attrezzi.