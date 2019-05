Violento frontale all'incrocio, due feriti

Brutto incidente stradale nella tarda mattinata di mercoledì a Borgo San Giacomo, coinvolte due auto: una Volkswagen Golf e una Seat Leon. Lo schianto è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Valle, attorno alle 11.30.

Le due auto si sono scontrate frontalmente e l'esatta dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale. Stando alle prime testimonianze raccolte dagli agenti, sembra che la Volkswagen si sia immessa in contromano sulla Provinciale: il conducente della Leon, che viaggiava in direzione di Orzinuovi, avrebbe cercato di evitare l'impatto, senza però riuscirci.

Sul posto il 112 ha inviato due ambulanze in codice rosso. Le condizioni degli automobilisti, un uomo di 45 anni e una donna di 68, sono apparse meno gravi di quanto temuto in un primo momento: entrambi coscienti, sono stati trasportati all'ospedale di Manerbio per le cure del caso e ricoverati in codice giallo.