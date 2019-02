Furgone si ribalta, il conducente viene sbalzato nel campo: è in gravi condizioni

Un operaio di Borgo San Giacomo è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Brescia, in seguito a un incidente avvenuto martedì mattina. L’uomo, un 37enne, sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo del furgone sul quale stava viaggiando che si è ribaltato in un campo dopo un violento schianto con un’auto.

Tutto è accaduto attorno alle 9.30 a Borgo San Giacomo, all’altezza di una rotonda della strada Provinciale 11. Stando a una prima ricostruzione, un’Alfa Mito, guidata da un 39enne di San Paolo, avrete colpito in pieno il furgone guidato dall’operaio che è poi finito ruote all’aria in un campo adiacente alla strada Provinciale.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza, un’auto medica e i vigili del fuoco. Dopo le prime cure, il 37enne è stato trasferito d’urgenza e al Civile di Brescia e le sue condizioni sarebbero critiche. Non ha invece rimediato ferite l’automobilista. Spetta alla polizia locale ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.