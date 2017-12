Schianto frontale: due feriti, auto distrutte e traffico paralizzato

Schianto frontale tra una Fiat Punto e una Opel Mokka sulla Ss42, all’altezza dello svincolo di Boario Terme. E' successo giovedì pomeriggio poco dopo le 14.

Violento lo scontro e auto praticamente da buttare. Fortunatamente, le condizioni di automobilisti e passeggeri non destano eccessiva preoccupazione. Quattro in tutto le persone coinvolte (età compresa tra i 54 e i 69 anni), due i ricoveri in codice giallo a Esine.

Per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi la strada è rimasta chiusa per circa un’ora: inevitabili le lunghe code. Dinamica del sinistro ancora da chiarire.