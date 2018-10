Bimbo investito da un'auto, il conducente non si ferma: lo cerca la polizia

La polizia locale cerca il conducente dell'auto che ha investito un bimbo di 11 anni lo scorso 5 ottobre lungo via della Maggia. Un incidente, per fortuna, non grave: il ragazzino se la sarebbe cavata con pochi giorni di prognosi, ma chi lo ha investito, dopo essersi sincerato che non fosse in condizioni critiche, è ripartito senza lasciare i suoi dati.

Il piccoli sarebbe corso a casa e avrebbe raccontato l'accaduto: sarebbe stato il nonno a portarlo in ospedale, alla Poliambulanza, dov'è stato ricoverato per un giorno, e poi dimesso con una prognosi di due.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, attraverso il racconto della vittima e le immagini delle telecamere di sorveglianza, la macchina da cercare è una Opel Zafira bianca vecchio modello. Ci sarebbe anche una parte di targa: CT90. Da parte degli agenti l'appello a eventuali testimoni e l'invito a contattare l'ufficio infortunistica, chiamando il numero 0302978828.