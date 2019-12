Travolto da un'auto, batte la testa sul parabrezza: grave un ragazzo

Travolto da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere la fabbrica di Bienno dove lavora. È quanto accaduto venerdì mattina a un 34enne: trasportato in eliambulanza al Civile di Brescia, è stato ricoverato in codice rosso.

Violento l'impatto con l'auto guidata da una donna di casa nel paese camuno: il giovane uomo avrebbe battuto la testa sul parabrezza per poi cadere rovinosamente sull'asfalto. L'allarme è scattato verso le 7 da via Artigiani: in pochi minuti sono sopraggiunte due ambulanze e da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso.

Stando alle prime informazioni trapelate, il 34enne, residente in paese, avrebbe riportato gravi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri di Breno, che hanno effettuato i rilievi e sottoposto la conducente dell'auto agli accertamenti di rito.