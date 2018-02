Auto esce di strada e precipita nella scarpata: ragazzo soccorso dall'eliambulanza

Pauroso incidente nella notte a Bienno: per cause ancora da chiarire, un'auto è uscita di strada, ruzzolando per alcuni metri in una ripida scarpata. L'allarme è scattato poco prima delle 3 da via Roccolo.

Un volo di parecchi di metri, un vero e proprio incubo per il 23enne al volante dell'auto. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto due ambulanze in codice rosso e pure l'elisoccorso, partito da Como. Il giovane è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e poi affidato alle cure dei sanitari del 118.

Tanto spavento, ma fortunatamente non gravissime le conseguenze per il 23enne al volante: avrebbe riportato seri traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'automobilista è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Lecco, dov'è stato sottoposto alle analisi del caso e poi ricoverato in codice giallo.

Ancora da chiarire le cause dell'improvvisa sbandata: una distrazione, un guasto, un lieve malore, tutte ipotesi al vaglio dei carabinieri di Breno.