Travolto da un’auto, ciclista di 70 anni muore in ospedale

Non ce l'ha fatta il 70enne di San Paolo investito in bicicletta domenica pomeriggio tra Verolanuova e San Paolo, lungo la Provinciale. Per cause ancora in corso d’accertamento, l’uomo è stato travolto da una Fiat Tipo station wagon.

Le sue condizioni erano apparse gravissime sin dai primi istanti: trasportato d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia, è morto nella notte appena trascorsa.