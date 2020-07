Perde il controllo della bici, poi il rovinoso volo a terra: uomo in ospedale

Brutta caduta in bici venerdì mattina a Ponte di Legno. Protagonista dell'incidente, avvenuto poco dopo le 9.30, un uomo di 56 anni.

Il ciclista ha perso il controllo della sua "due ruote" mentre pedalava in località Valbione, cadendo rovinosamente a terra. Lanciato l'allarme al 112, è sopraggiunta in pochi minuti un'ambulanza dei Volontari di Ponte: il personale medico ha effettuato le prime cure sul posto, accompagnando poi il 56enne all'ospedale di Edolo.



L'uomo ha riportato lesioni serie ed è stato ricoverato in codice giallo; non è in pericolo di vita. Per i rilievi è intervenuta anche una pattuglia della Polizia stradale.