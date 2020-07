Terribile 'volo' in bici sulla ciclabile: giovane donna portata al Civile

Domenica mattina da dimenticare per una donna di 46 anni, protagonista di una rovinosa caduta in bicicletta a Mazzano.



Verso le 8.30, la 46enne stava pedalando lungo la ciclabile che costeggia il Naviglio Grande in prossimità di via Cortine, quando ha perso il controllo della bici volando a terra.

Una 'botta' terribile: ricevuto l'allarme, il 112 ha inviato in codice rosso l'ambulanza dei Volontari di Mazzano. Ricevute le prime cure sul posto, la ciclista è stata poi portata all'ospedale Civile di Brescia, dov'è arrivata circa un'ora dopo l'incidente.



La donna ha riportato serie lesioni, ma non è in pericolo di vita ed è stata ricoverata in codice giallo. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Stradale di Brescia.