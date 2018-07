Buca in mezzo alla strada, paurosa carambola tra ciclisti: uno perde i sensi

Brutto incidente e lunghi istanti di paura per un gruppo di ciclisti bresciani, che nella mattinata di domenica stavano percorrendo la Provinciale IV. Partiti da Montichiari, erano diretti in Trentino: la loro gita si è interrotta bruscamente a Carpeneda di Vobarno, a causa di una paurosa carambola.

A provocare l'incidente, pare, le condizioni non ottimali del fondo stradale. Mentre pedalavano verso l'alta Valle Sabbia si sono imbattuti in una buca piuttosto profonda: i primi della fila sono riusciti a schivarla, mentre il penultimo l'ha presa in pieno, rovinando a terra e causando la caduta dell'amico che seguiva. Proprio il ciclista che chiudeva il gruppo, un 72enne, ha avuto la peggio: la sua bici ha urtato quella del 52enne, poi il bruttissimo volo sull'asfalto.

Negli istanti successivi si è temuto il peggio: il 72enne avrebbe infatti perso conoscenza. La chiamata al 112 è partita poco dopo le 8.30: sul posto sono arrivate due ambulanze a sirene spiegate e da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. L'allarme è rientrato poco dopo il ricovero al Civile, dove l'anziano ciclista è giunto in eliambulanza: l'uomo avrebbe riportato serie traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Se l'è cavata con qualche lieve escoriazione il 52enne che ha innescato la carambola: medicato sul posto dai volontari dell'ambulanza di Roè Volciano e di Odolo, ha rifiutato il trasporto in ospedale per le cure del caso.