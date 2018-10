Un furgone gli taglia la strada, ciclista si schianta: è in gravi condizioni

Brutto incidente martedì mattina a Gratacasolo di Pisogne. Mentre stava percorrendo in bicicletta la ex Provinciale 510, un 39enne di Villa Carcina si è schiantato contro un furgone che scendeva verso il paese. Stando a una prima ricostruzione, sembra che il veicolo abbia tagliato la strada al ciclista svoltando sulla sinistra in via Don Negri, a poca distanza dal confine comunale con Pian Camuno.

A seguito dell'impatto, il 39enne è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. E' stato subito soccorso da un'ambulanza dei volontari della Croce Blu di Lovere, che, dopo averlo stabilizzato, l'hanno portato a Costa Volpino, dove era in attesa l'elisoccorso per il trasporto d'urgenza alla Poliambulanza di Brescia. Pare che il ciclista sia rimasto sempre coscienze: ha riportato gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita. Il rilievi sono stati raccolti dalla Stradale di Iseo