Perde il controllo della moto e vola sull'asfalto, paura per un ragazzo

Un giovane di 16 anni è stato ricoverato all'ospedale di Esine, a seguito di una rovinosa caduta in moto a Berzo Inferiore, verso le 17.30 di venerdì 7 febbraio.

Lo schianto è avvenuto lungo la stretta via San Lorenzo, nei pressi del minimarket situato poco prima dell'incrocio con via San Tomaso. Il giovane avrebbe fatto tutto da solo, senza coinvolgere altri mezzi.

L'impatto con l'asfalto è stato violento e il 16enne ha riportato lesioni serie: è stato soccorso da un'ambulanza e poi trasportato nell'ospedale camuno per il ricovero in codice giallo. Le sue condizioni non dovrebbero destare troppa preoccupazione.