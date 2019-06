Cerca di fermare il trattore, ma viene travolto: grave agricoltore

Travolto dal trattore che ha improvvisamente cominciato a muoversi, è stato sbalzato a terra, rimediando diversi traumi. Se l'è vista davvero brutta un anziano agricoltore di casa a Berzo Demo, coinvolto nel pomeriggio di lunedì in un brutto incidente.

Impatto violento

L'uomo, un 78enne, stava trasportando dei bidoni di latte con il suo mezzo: mentre percorreva via Nazionale avrebbe perso parte del carico, così ha accostato. Appena dopo aver parcheggiato il trattore, pare in leggera pendenza, si è accorto che si stava muovendo e ha cercato di fermarlo. Una mossa che gli è costata cara: è stato investito e sbalzato a terra, mentre il mezzo agricolo ha finito la sua corsa contro un muretto.

I soccorsi

La chiamata al 112 è scattata poco dopo le 15.30: temendo il peggio, sul posto sono arrivate un'ambulanza di Camunia Soccorso e un'auomedica a sirene spiegate. Non solo: per soccorrerlo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e da Brescia si è poi alzato in volo l'elisoccorso. L'allarme è rientrato con l'arrivo dei sanitari: nonostante i seri traumi rimediati, l'anziano non ha mai perso conoscenza. Una volta stabilizzato, è stato trasferito al Civile, da dove arrivano buone notizie: per l'uomo seri traumi, ma non è in pericolo di vita. L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri di Cedegolo che si sono occupati dei rilievi.