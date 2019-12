Schianto all’incrocio tra un'auto e un furgone: paura per una donna incinta

Ci sarebbe una mancata precedenza all’origine dell’incidente avvenuto verso le 7 di martedì mattina a Bedizzole, dove un’auto e un furgone si sono scontrati all’incrocio tra via Pontenove e via Tre Bocche.

A destare maggiore preoccupazione sono state le condizioni della 33enne al volante di un Nissan Qashqai, la cui parte anteriore ha centrato in pieno la fiancata di un furgone Ford Transit. La donna è infatti in dolce attesa: visitata dai sanitari, giunti sul posto a bordo di un’ambulanza, la futura mamma è stata poi trasportata al Civile per essere sottoposta ai controlli del caso. Per lei e per il bimbo che porta in grembo pare fortunatamente nulla di grave. Illeso invece il conducente dell’autocarro. I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla polizia stradale di Salò.