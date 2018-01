Violento schianto tra auto all'incrocio: grave un ragazzo

Grave incidente nella mattinata di sabato a Bedizzole: per cause ancora da chiarire due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Pontenove e via Gavardina.

L'allarme è scattato poco prima delle 8: sul posto si sono precipitate un'ambulanza del Cosp di Bedizzole e un'automedica. Ad avere la peggio un 28enne, che era alla guida di una delle due auto coinvolte: avrebbe riportato seri traumi ed è stato trasportato d'urgenza alla Poliambulanza di Brescia, dov'è stato ricoverato in codice rosso.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Stradale di Brescia.