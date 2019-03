Pauroso incidente sulla Provinciale: quattro feriti, ragazzo grave al Civile

Pauroso incidente giovedì sera in Via Benaco a Bedizzole, lungo il tratto stradale compreso tra la rotatoria che porta a Brescia e in paese e quella che invece smista il traffico verso Sedena, Padenghe e Calvagese. Violentissimo impatto: tre le vetture coinvolte e quattro feriti, di cui uno in gravi condizioni. La strada è stata chiusa per consentire l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine.

Lo schianto poco prima delle 18.30. Stando alla ricostruzione operata dalla Polizia Stradale, sul posto con due pattuglie, una Fiat Punto e una Opel Corsa si sono tamponate mentre stavano entrambe svoltando a sinistra, in direzione di Bedizzole. Proprio in quel momento sarebbe arrivata una Peugeot 2008 che viaggiava in direzione opposta, e che avrebbe centrato in pieno le due vetture.

I quattro feriti

Completamente distrutte le tre automobili, rimaste in mezzo alla strada tra rottami e motori fumanti. Ad avere la peggio un giovane di 25 anni che era in auto da solo: vista la gravità delle sue condizioni è stato trasferito al Civile di Brescia in codice rosso, trasportato da un'ambulanza di Lonato Emergenza.

Tra i feriti anche un altro ragazzo di 25 anni e una coppia di 51 e 52 anni: sono stati tutti ricoverati in ospedale ma solo per accertamenti, a Montichiari e a Desenzano. Sul posto gli interventi delle ambulanze di Mazzano e del Cosp di Bedizzole. La gestione della viabilità è stata affidata agli agenti della Polizia Locale.