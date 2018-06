Maxi tamponamento, scende in strada e si sente male: soccorso dall'eliambulanza

Sembrava un banale tamponamento, senza gravi conseguenze nonostante l'urto violento, tanto che i conducenti erano già pronti a compilare i moduli della constatazione amichevole. La situazione sarebbe precipitata all'improvviso, quando l'uomo che era al volante di uno dei mezzi coinvolti si sarebbe accasciato al suolo, accusando forti giramenti di testa e conati di vomito.

Immediata è scattata la chiamata al 112, che ha inviato sul posto due ambulanze e pure l'elisoccorso, partito dal Civile di Brescia. L'uomo, un 50enne, è stato trasportato al nosocomio cittadino per le cure del caso: avrebbe riportato un trauma facciale dovuto, a quanto pare, all'esplosione dell'airbag del furgone Mercedes che stava guidando.

Tutto è successo martedì mattina, intorno alle 8.30, lungo via Caselle, la statale che collega Bedizzole al lago di Garda. Tre i veicoli coinvolti: il camioncino e due auto station wagon. Stando a una prima ricostruzione, il furgone, che viaggiava in direzione della città, avrebbe colpito in pieno una Peugeot 308, che a sua volta ha tamponato un'Audi.

Un impatto piuttosto violento, tanto da mandare in frantumi il lunotto posteriore della station wagon francese e distruggere la parte anteriore del camioncino. Nello schianto è rimasto lievemente ferito anche il 30enne che era alla guida della Peugeot: per lui pare solo un colpo di frusta, ma è stato comunque trasportato all'ospedale di Desenzano per le analisi del caso.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenute una pattuglia della Polizia Stradale di Desenzano, che ha raccolto i rilievi di rito, e una della Polizia Locale che si è occupata della gestione della viabilità.