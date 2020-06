Moto si schianta contro un'auto, poi il 'volo' sull'asfalto: paura per un ragazzo

Paura per un ragazzo di 18 anni vittima di un incedente in moto lunedì mattina, poco prima di mezzogiorno, in via Tre Bocche a Bedizzole.

Il giovane stava viaggiando in prossimità dell'incrocio con viale Valtenesi, di fronte al piazzale dell'autolavaggio, quando si è scontrato con un'auto per cause ancora da accertare.

La caduta è stata rovinosa, tanto che in un primo momento erano state inviate due ambulanze in codice rosso. All'arrivo dei soccorsi il quadro è apparso in parte meno grave: il 18enne ha comunque riportato lesioni serie ed è stato portato in ospedale. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri di Desenzano del Garda, sopraggiunti per raccogliere rilievi e testimonianze.