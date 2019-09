Terribile frontale: auto contro un camion, caos sulla Provinciale

Uno schianto tremendo, che ha paralizzato il traffico della provinciale 11, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte: un camionista e una donna di 77 anni, che era al volante di un'utilitaria.

La dinamica

L'anziana, di casa a Calcinato, ha rimediato seri traumi ed è stata ricoverata alla Poliambulanza. Poteva andarle molto peggio, data la spaventosa dinamica dell'incidente. La parte anteriore della Fiat Panda guidata dalla donna è andata completamente distrutta nel violento scontro frontale contro un tir che, dopo l'impatto, ha sfondato il guardrail ed è finito fuori strada.

Tutto è accaduto attorno alle 11 di martedì mattina, all'altezza di Bedizzole: la Fiat Panda ha improvvisamente sbandato, per cause ancora da accertare, e ha invaso l'opposta corsia. Il conducente del mezzo pesante, che viaggiava verso Desenzano, ha fatto di tutto per evitare il frontale, sposandosi sulla destra, ma è stato tutto inutile.

Code interminabili

Per permettere l'intervento degli uomini del 118, sul posto insieme alla Stradale e ai Vigili del Fuoco di Brescia, la strada è stata chiusa al traffico per diverso tempo. Inevitabilmente si sono formate code in entrambi i sensi di marcia: una colonna di auto lunga ben 7 chilometri. Perché la situazione tornasse alla normalità ci sono volute tre ore: il tempo necessario per effettuare i rilievi, rimuovere il tir dalla Provinciale e mettere in sicurezza la strada.