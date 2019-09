Schianto in auto, viene sbalzato dal finestrino: 43enne lotta per la vita

E' il 43enne bedizzolese Giuseppe Rovati l'uomo rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì a Nuvolera. L'uomo è in coma all'ospedale Civile di Brescia, in un letto del reparto di Prima Rianimazione.

Rovati ha perso il controllo della sua Lancia Y mentre viaggiava in via Colombere. A seguito del terribile schianto, è stato sbalzato fuori dal finestrino e il suo corpo è 'atterrato' a circa 20 metri di distanza nel cortile di una cascina, dove abita un'ex volontaria del Cosp di Mazzano che lo ha rianimato praticandogli un massaggio cardiaco. Poi la corsa a bordo di un'ambulanza verso il nosocomio cittadino, dove ora lotta per la vita.