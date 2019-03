Folle manovra in tangenziale: fa inversione in curva e centra un'altra auto

Nessun ferito ma tanta paura martedì mattina in Valsabbia, sulla tangenziale tra Barghe e Sabbio Chiese: una Fiat Marea ha tentato un'improbabile (e pericolosissima, oltre che vietata) inversione a U in curva, e nello svoltare ha centrato una Mercedes che viaggiava nella stessa direzione.

Un gran botto, per fortuna senza gravi conseguenze. Ma poteva andare peggio, eccome: il conducente della Mercedes, diretto a Madonna di Campiglio insieme alla moglie, non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto.

La dinamica

A quanto pare l'uomo alla guida della Marea si è accostato sulla destra, appena dopo la curva, e ha poi svoltato tutto a sinistra convinto che non arrivasse nessuno. Non è andata così, perché a discreta velocità stava infatti transitando la berlina.

Schianto violento: la Fiat è andata in buona parte distrutta, la Mercedes ha riportato danni consistenti ma solo sul lato anteriore destro. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale: non pochi i disagi al traffico, con strada chiusa fino al recupero dei mezzi incidentati. Non è stato nemmeno necessario l'intervento delle ambulanze.