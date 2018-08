Schianto tra auto sulla Statale, una si ribalta: caos traffico

Paurosa carambola lunedì mattina lungo la strada Statale 237, in direzione Salò. Stando alle prime informazioni trapelate, tre auto si sono scontrate all'altezza di Barghe e sarebbero 8 le persone coinvolte nell'incidente. L'allarme è scattato poco prima delle 7.30: sul posto sono giunte due ambulanze a sirene spiegate e una squadra dei Vigili del Fuoco.

Tanto spavento, ma pare nulla di grave: nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato gravi ferite, tanto che solo un automobilista è stato trasportato in ospedale, in codice verde. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Salò, che si sta occupando dei rilievi, si sarebbe trattato di un tamponamento: un'auto avrebbe urtato il veicolo che la precedeva -che ha poi colpito una terza macchina - finendo la sua corsa ruote all'aria in mezzo alla carreggiata.

Pesanti i disagi per la circolazione: per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del manto stradale, sulla Statale si viaggia a senso unico alternato. Forti rallentamenti sono segnalati in entrambi i sensi di marcia.