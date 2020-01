Ragazzina investita sulle strisce, sfonda il parabrezza e vola sull'asfalto

Stava attraversando la strada sulle strisce, quando è stata colpita da un'auto: catapultata sul cofano avrebbe battuto sul parabrezza, mandandolo in frantumi. Infine è stata sbalzata sull'asfalto, a una decina di metri di distanza. Vittima dello spaventoso incidente avvenuto mercoledì sera a Barghe è una ragazzina di soli 16 anni che abita in paese.

Per lei si è inizialmente temuto il peggio, tanto che in via Guglielmo Marconi, dov'è avvenuto l'incidente, sono sopraggiunte due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Per fortuna le condizioni della 16enne non sarebbero critiche: dopo le prime cure è stata trasferita all'ospedale di Gavardo e poi ricoverata in codice giallo.

L'esatta dinamica di quanto accaduto verso le 20.30 all'altezza del ponte vecchio di Barghe è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Salò, che hanno effettuato i rilievi e bloccato il traffico: la strada è stata chiusa per quasi un'ora.

Stando a una prima ricostruzione, l'adolescente era già sulle strisce quando è stata colpita da una Fiat Panda, guidata da un 56enne, che viaggiava in direzione di Vestone. L'impatto non sarebbe avvenuto a velocità elevata, ma è stato comunque violento per la 16enne che avrebbe rimediato seri traumi.