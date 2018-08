Maxi tamponamento tra auto: 7 feriti, tra cui 2 bimbe, e traffico in tilt

Tre auto coinvolte, sette feriti, e traffico in tilt. È il bilancio del maxi tamponamento avvenuto poco dopo le 12.30 di sabato lungo la Superstrada della Valsabbia, poco prima dello svincolo di Barghe. A destare maggiore preoccupazione le condizioni di due bambine, di 2 e 9 anni, che viaggiavano sul sedili posteriori di una Chevrolet: entrambe sono state trasportate in elisoccorso al Civile di Brescia.

Le piccole avrebbero riportato seri traumi, ma per fortuna non sono in pericolo di vita. Lievi escoriazioni per le altre persone coinvolte nello schianto, originato, a quanto pare, proprio dalla Chevrolet su cui si trovavano le piccole. L'auto, guidata da un uomo di origine marocchina ma di casa a Idro, avrebbe colpito in pieno una Bmw che era in fase di rallentamento ed ha poi finito la sua corsa contro il guardrail, poi una Mercedes già ferma in coda.

È questa la prima ricostruzione dell'incidente, che è al vaglio della Polizia locale della Valsabbia, intervenuta con due pattuglie per i rilievi di rito. Sul posto anche l'elisoccorso, le ambulanze dei volontari di Vestone, Odolo e Roè Volciano e una squadra dei Vigili del Fuoco di Salò.

Pesanti i disagi per gli automobilisti: la Superstrada è rimasta chiusa per due ore e mezza e il traffico deviato sulle arterie secondarie.