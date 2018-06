Incidenti stradali Barghe / Via Nazionale, 4

Invade l'opposta corsia, poi lo scontro violentissimo contro un'auto: la moto si spezza in due

Davvero 'miracolato' il motociclista: nella caduta non avrebbe rimediato alcun trauma, tanto che non si è nemmeno reso necessario il ricovero in ospedale