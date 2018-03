Si addormenta alla guida, poi il frontale: tragedia sfiorata in galleria

Un altro incidente in galleria in Valsabbia, lungo la Ss237 del Caffaro: lo schianto domenica pomeriggio intorno alle 17, due le vetture coinvolte andate completamente distrutte e tre persone in ospedale, per fortuna senza gravi conseguenze. Ma anche stavolta si è sfiorata davvero la tragedia.

Sul posto Polizia Stradale e Locale, per i rilievi: sembra che a causare l'incidente sia stata l'improvvisa sbandata di una Mazda guidata da una donna di 45 anni. Potrebbe essersi addormentata, insomma un colpo di sonno: di fianco a lei il compagno di 56 anni, che stava già dormendo.

Dall'altra parte un 68enne alla guida di un Range Rover, poco prima di entrare in galleria – il tunnel San Martino, in territorio di Barghe – si è trovato di fronte la Mazda, e ha fatto il possibile per evitarla. Niente da fare: si è spostato tutto sulla destra, ma è stato comunque colpito in pieno, e ha poi concluso la sua corsa scontrandosi con il muro della galleria.