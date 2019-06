Investita da una moto, muore in ospedale dopo giorni di agonia

Lago di Garda. Non ce l'ha fatta la ciclista rimasta coinvolta, domenica scorsa, in un grave incidente stradale avvenuto a Bardolino. La donna, una 51enne di Bussolengo, si trovava con suo marito ed altri amici in via Santa Cristina, quando all'improvviso una moto - condotta da un turista polacco - pare l'abbia travolta.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti: resta ancora da capire se la donna sia dapprima caduta a terra per qualche altro motivo e poi colpita dal centauro, oppure viceversa.

Simonetta Oliosi, questo il nome della vittima, era stata portata d'urgenza in ospedale a Verona con l'elisoccorso e le sue condizioni erano apparse critiche sin da subito. Ha lottato tra la vita e la morte per sei giorni, e nelle scorse ore è arrivata la tragica notizia: il suo cuore si è fermato per sempre.

Fonte: Veronasera.it