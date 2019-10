Non tira il freno a mano, corriere travolto e ucciso dal proprio furgone

Lago di Garda. Travolto e ucciso dal suo furgone, che aveva parcheggiato in una strada in leggera salita. È il tragico destino di un 40enne dello Sri Lanka, di professione corriere. Il tragico incidente si è verificato giovedì mattina in via Campagnola, a Bardolino.

L’allarme è scattato poco dopo le 10.30 e sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza e l’eliambulanza decollata dal Civile di Brescia. Tutto inutile purtroppo: l’uomo è morto sul colpo, e nulla hanno potuto fare i sanitari.

L’esatta dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri, che si stanno occupando dei rilievi. Stando alle prime informazioni trapelate, il 40enne potrebbe aver dimenticato di azionare il freno a meno prima di scendere dal furgone per consegnare della merce. Il veicolo, che era in pendenza, si sarebbe quindi mosso colpendolo in pieno.

Fonte: Veronasera.it