Spaventoso schianto frontale contro un’auto, ciclista in gravi condizioni

LAGO DI GARDA. Un brutto incidente stradale si è verificato a Bardolino nel pomeriggio di mercoledì. Per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, una bicicletta e un'automobile si sono scontrate frontalmente in via Pastrengo.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di 52 anni, soccorso da ambulanza ed elicottero del 118 e trasportato in volo all’ospedale di borgo Trento, dov’è stato ricoverato in codice rosso.