Bambino di 4 anni investito dall'auto dei genitori: morto in ospedale

Era stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Civile, dopo essere stato investito dall'auto dei genitori durante una manovra in retromarcia: purtroppo il bimbo di 4 anni è spirato in tarda serata, nonostante tutti gli sforzi dei medici.

I soccorritori, secondo quanto è trapelato, stanno ancora cercando di capire chi fosse alla guida, ma dai primi riscontri sembrerebbe la madre. La donna, per cause da accertare, aveva sbagliato manovra con il proprio suv colpendo inavvertitamente il piccolo, poi rimasto tramortito.

Il fatto è accaduto alla periferia di Brescia, in via Ronchi San Francesco da Paola. Il bambino è stato rianimato sul posto e trasferito d'urgenza in ospedale dal personale di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza). I medici avevano subito giudicato le sue condizioni "molto serie". Troppo gravi i traumi riportati: il bambino non ce l'ha fatta.