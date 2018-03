Paura sulla Provinciale: cade un enorme masso e si schianta contro un autobus

Forse non è una tragedia sfiorata, ma di sicuro poteva andare molto peggio. Un autobus della Sia che stava concludendo la sua corsa (poco prima delle 19 di mercoledì) si è schiantato per fortuna a bassa velocità contro un masso di diversi quintali, dal volume di almeno mezzo metro cubo.

L'inedito schianto a poche centinaia di metri da Bagolino, lungo la ex strada provinciale: l'autista del pullman non avrebbe visto il masso perché momentaneamente abbagliato dai fari di un'automobile che stava transitando proprio in quel momento.

Nessuno a bordo del bus di linea si è fatto male: come detto l'impatto si è verificato a velocità contenuta. Certo la paura non è mancata: la gran botta, il pullman che si ferma in mezzo alla strada, la domanda inevitabile per capire da dove sarebbe caduto quel masso di dimensioni considerevoli.

L'autobus è rimasto lì, a breve dovrebbe essere spostato con apposito e attrezzato carro attrezzi. Sia l'autista che i (pochi) passeggeri sono stati accompagnati dai mezzi di soccorso. Nessun ferito, come detto: sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, i volontari della Protezione Civile.

Per motivi di sicurezza la strada rimarrà chiusa al traffico fino a nuovo ordine. Troppo alto il rischio che qualche altra pietra possa staccarsi dalla montagna. Transito vietato dunque, e per raggiungere il paese deviazione obbligatoria in Via Forno. Nei prossimi giorni si vedrà.