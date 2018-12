Volo terribile in pista: sbaglia una curva e cade dalla moto, giovane ricoverato in prognosi riservata

Bruttissima caduta dalla moto da cross per un 35enne di Castel Mella che, sabato pomeriggio, si stava allenando nel circuito di Bagnolo Mella. Stando a quanto ricostruito da alcuni testimoni, il giovane uomo avrebbe perso il controllo della due ruote durante una curva: sbalzato dalla sella, è atterrato al suolo, battendo la testa. Non solo ha violentemente sbattuto il torace contro il manubrio della moto, rimediando gravi traumi

L'allarme è scattato attorno alle 14.30: sul posto sono intervenute due ambulanze e l'elisoccorso. Il 35enne non avrebbe mai perso conoscenza, ma faticava a respirare: è stato trasportato d'urgenza, in elicottero, al Civile di Brescia, dov'è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Avrebbe rimediato un forte trauma cranico, ma anche toracico.