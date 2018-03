Pauroso incidente: auto si ribalta in pieno centro, a bordo due bambini

Spaventosa la dinamica, tanta, tantissima paura, e due bimbi feriti. Poteva avere conseguenze drammatiche l'incidente avvenuto domenica pomeriggio nel centro di Bagnolo Mella: un'auto si è ribaltata in mezzo alla carreggiata.

Tutto è successo intono alle 15.30 in via dell'Ocla: sul posto si sono precipitate tre ambulanze in codice rosso e i Vigili del Fuoco. L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari del 118: i piccoli, di 2 e 5 anni, erano già stati estratti dall'abitacolo dallo zio, che era al volante, e da alcuni residenti, attirati in strada dal forte rumore.

Per loro un grande spavento, ma pare nulla di grave: sono stati portati al pronto soccorso pediatrico del Civile per gli accertamenti del caso e ricoverati in un rassicurante codice verde. Lievi escoriazioni anche per il giovane al volante, trasportato all'ospedale di Manerbio.

Pesanti invece i disagi per il traffico: per consentire le operazioni di soccorso e di recupero dell'auto, la strada è stata chiusa per un'ora. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale e degli agenti della Locale, che si sono occupati dei rilievi.

Stando a una prima ricostruzione, il giovane al volante avrebbe improvvisamente perso il controllo dell'auto, urtando un veicolo in sosta: dopo l'impatto l'utilitaria si è ribaltata in mezzo alla carreggiata