Auto e moto si schiantano all'incrocio, centauro soccorso dall'eliambulanza

Pauroso incidente lunedì mattina a Bagnolo Mella, lungo via Leno. Tutto è accaduto poco prima delle 9: un'auto e una moto si sono scontrate all'altezza di un incrocio. La dinamica è ancora tutta da ricostruire, ma all'origine dello schianto ci sarebbe una mancata precedenza.

A seguito dell'impatto, il motociclista, un 52enne, è stato sbalzato dalla sella della sua Honda Cbr gialla, finendo rovinosamente sull'asfalto. Negli istanti successivi allo schianto si è temuto il peggio: sul posto sono state inviate due ambulanze in codice rosso e dal Civile si è alzato in volo l'elisoccorso.

L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei volontari della croce bianca di Leno. Il motociclista avrebbe riportato serie lesioni, ma non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in gravi condizioni: trasportato in elisoccorso all'ospedale Poliambulanza, è stato ricoverato in codice giallo.

Illesa la 75enne residente a Bagnolo che era al volante dell'auto (un'Alfa 156). La ricostruzione dell'incidente è stata affidata agli agenti della Polizia Locale di Leno, intervenuti sul posto per i rilievi di rito.