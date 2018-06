Scappa dopo l'incidente: trovato il furgone, ma del conducente nessuna traccia

L'incidente e la fuga, prima al volante del furgone, poi a piedi. Davvero inspiegabile e strano, il comportamento di un uomo coinvolto sabato pomeriggio in uno schianto avvenuto lungo la Provinciale IX, al confine tra Azzano Mella e Mairano. Tutto è accaduto intorno alle 15.15, quando quattro veicoli si sono tamponati. Nello schianto sono rimaste ferite tre persone: un 18enne, una 25enne e un 56enne.

Dopo lo scontro, uno dei mezzi coinvolti, un furgone, è ripartito a tutta velocità: il conducente non sarebbe nemmeno sceso per verificare le condizioni degli altri automobilisti. Una corsa durata molto poco: il camioncino è stato trovato a nemmeno un chilometro di distanza con a bordo una persona ferita: un uomo che viaggiava sul sedile del passeggero.

Del conducente del camioncino, che non risulta rubato, nessuna traccia: avrebbe continuato la fuga a piedi. Gli agenti della stradale, giunti sul posto per i rilievi, lo hanno cercato per ore, ma - almeno fino a sabato sera - senza successo. Le indagini, ovviamente, proseguono. Per fortuna nessuno dei feriti avrebbe riportato gravi traumi: due sono stati medicate all'ospedale di Manerbio per lievi escoriazioni, uno è stata portata al Civile per accertamenti.