Senza patente, provoca incidente con 3 feriti e scappa: "Non ero io al volante"

Incredibile ma vero: provoca un incidente e scappa, poi si ferma e si siede al posto del passeggero dicendo agli agenti della Polizia Stradale che il conducente si era allontanato a piedi. Una storia che non poteva reggere a lungo: e così il 19enne alla guida del furgone Renault che sabato pomeriggio ha provocato un maxi-incidente ad Azzano Mella, con tre vetture coinvolte e tre feriti, è stato denunciato per omissione di soccorso e false dichiarazioni.

Non solo: a suo carico anche una denuncia per falso ideologico e guida senza patente. Esatto, era pure senza patente: intorno alle 15 di sabato lungo la Sp9 in direzione Mairano ha provocato l'incidente, tamponando un'auto che a sua volta ne ha tamponata un'altra, e quest'ultima ne ha tamponata un'altra ancora.

Un bel caos in mezzo alla strada: come detto tre i veicoli coinvolti, e tre persone che sono state ricoverate in ospedale (ma per fortuna solo per accertamenti). Il ragazzo alla guida del furgone si è allontanato a tutto gas, per poi fermarsi a qualche centinaio di metri di distanza.

Raggiunto dai poliziotti, ha raccontato di non essere lui alla guida, e che appunto il conducente se l'era filata a piedi. Tempo un paio di giorni e la verità è stata svelata, con tutte le conseguenze del caso: una sfilza di denunce, il sequestro dell'auto (intestata alla madre), un conto salatissimo anche da parte dell'assicurazione.