Incidente stradale ad Azzano Mella: morto ragazzo di 26 anni

Drammatico incidente stradale verso le 6.30 ad Azzano Mella, lungo la Strada provinciale IX, in prossimità della rotonda con l'uscita per via Padre Pio. Nel sinistro, nel quale sono rimasti coinvolti una Ford Fiesta nera e un camion Scania G400, ha perso la vita un ragazzo di 26 anni. Il camonista 56enne è rimasto illeso, mentre per il giovane non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.



Scattato l'allarme, il 112 ha subito inviato in codice rosso un'auto medica, l'ambulanza di Bassa Bresciana Soccorso e la Polizia stradale d'Iseo. Stando alle prime informazioni trapelate dal luogo della tragedia, pare che i due veicoli - che viaggiavano in direzione opposta - si siano scontrati frontalmente in prossimità di una curva. L'impatto è stato devastante: l'utilitaria è andata completamente distrutta, finendo la sua corsa contro il guard rail diversi metri dopo dal luogo dello scontro.

