Tragico schianto contro un camion, ragazzo bresciano muore sul colpo

Un vita spezzata in pochi istanti e davvero troppo presto. Un ragazzo di 24 anni di Marone (F.S. le iniziali) è morto lunedì mattina in un tragico incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada del Brennero, all'altezza del casello di Mantova Nord. Il 24enne era al volante di un furgoncino: non si sarebbe accorto della coda che si era formata a causa di un altro sinistro avvenuto in precedenza e ha tamponato un autoarticolato. L'impatto è stato devastante: il furgone è rimasto incastrato sotto al tir.

Per il 24enne non c'è stato più nulla da fare, è morto sul colpo: quando i Vigili del Fuoco lo hanno estratto dalle lamiere il suo cuore aveva già smesso di battere. L'incidente si è verificato attorno alle 10.30, a distanza di pochi minuti da un altro sinistro in cui ha perso la vita un camionista milanese.